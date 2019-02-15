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Граждане Молдовы все больше предпочитают кредиты в леях
15:27, 21 Jan 2019
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Клиенты банков все больше предпочитают кредитование в леях, доля кредитов в национальной валюте достигла максимального уровня в 71,2% в декабре 2018 года по сравнению с 61% в аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Национальный банк Молдовы.

Кредиты в леях стали привлекательными в прошедшем году, так как понижались процентные ставки почти до стоимости кредитов в иностранной валюте. Коммерческие банки снизили средневзвешенную процентную ставку по кредитам в национальной валюте с 9,80% в январе 2018 года до 8,61% годовых в декабре. В результате объем ежемесячного финансирования, предоставляемого банками предприятиям и населению, почти удвоился и в декабре превысил 2 млрд леев, передает Молдпрес.

Наиболее привлекательные кредиты предоставлялись на срок от 2 до 5 лет (48,4% от общего объема предоставленных кредитов). Кредиты юридическим лицам составили 37,5% от общего объема предоставленных кредитов. По меньшей мере 53,7% кредитов было предложено коммерческим фирмам, 34,1% – физическим лицам, в особенности кредиты на недвижимость после запуска государственной программы "Первый дом".

"Интерес граждан к ипотечным кредитам вырос: сейчас более низкие процентные ставки, программы государственной поддержки и т. д.  Увеличение объема ипотечных кредитов связано и с программой "Первый дом", которая предусматривает возможность получения гражданами Республики Молдова 18-45 лет кредитов на покупку собственного жилья", - сказал в одном из интервью глава НБМ Октавиан Армашу. Он добавил, что по ситуации на 30 ноября 2018 г. кредиты, предоставленные на покупку/ строительство жилья, составили 3,8 млрд леев или 10,7% кредитного портфеля сектора.

После трех лет анемичного состояния посредническая функция банков показывает первые положительные признаки роста. На фоне снижения уровня процентных ставок спрос на новые кредиты со стороны как физических лиц, так и экономических агентов растет, говорится в рейтинге Независимого аналитического центра "Expert-Grup" о банковской деятельности. Так, впервые после банковского кризиса 2014-2015 гг. темпы предоставления новых займов выше, чем темпы возмещения ранее предоставленных займов, что отражено и в росте объема кредитования. На конец ноября 2018 г. объем кредитов, предоставленных коммерческими банками, составил 35,4 млрд леев.

Объем кредитов в иностранной валюте, пересчитанных в молдавские леи, составил 815,18 млн леев, сократившись на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.




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