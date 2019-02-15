Молдавский лей продолжает укрепляться по отношению к основным валютам

Молдавский лей продолжит завтра укрепляться по отношению к основным валютам, согласно обнародованному Нацбанком Молдовы официальному курсу валют.

Так, евро подешевеет на 7 банов до 19 леев 48 банов, а доллар подешевеет на один бан (17 леев 13 банов), передает Молдпрес.

Подешевеет и румынский лей – на три бана до 4 леев 13 банов.

Курс украинской гривны и российского рубля не изменится – соответственно, 61 бан и 25 банов.