Молдова впервые примет участие во всемирном экономическом форуме в Давосе

Молдова впервые примет участие во всемирном экономическом форуме в Давосе. Нашу страну представит министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский.

В повестке главы МИДЕИ многочисленные встречи, в том числе с европейским комиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём и генеральным директором отделения ООН в Женеве Михаэлем Мёллером.

Форум в Давосе стал важной платформой для обсуждения наиболее острых мировых проблем. В нем участвуют политические лидеры, предприниматели и представители гражданского общества. В нынешнем году в Давосе ждут более 3000 участников из более чем 110 стран.





