Прибыль в банковской системе за прошлый год составила 1,6 млрд леев

Более миллиарда 600 миллионов леев составила прибыль в банковской системе за прошлый год. Это на 7% больше, чем в 2017. По данным Национального банка, свыше 60% доходов пришлось на Moldova Agroindbank и Moldindconbank.

На первом месте по прибыльности Moldova Agroindbank. Его чистый доход превысил 530 миллионов леев. Это на 16% больше, чем в 2017. А Moldindconbank заработал чуть более полумиллиарда леев. На третьей позиции Mobiasbancă с доходом свыше 300 миллионов леев.



В то же время, наибольший рост капитализации зарегистрировал ProCredit Bank. В прошлом году финансовое учреждение удвоило прибыль, которая составила 74 миллиона леев. FinComBank увеличил прибыль почти на 50%, а Comerțbank - на 21%.



Между тем, три финансовых учреждения сработали в убыток. Это Eximbank, который потерял свыше 90 миллионов леев, BCR Chișinău, зарегистрировавший минус в 16,5%, и Victoriabank, мажоритарный пакет акций которого в прошлом году перешел к Banca Transilvania. Его прибыль снизилась на 40%, и составила примерно 170 миллионов леев.



Всего в нашей стране действуют 11 банков.



