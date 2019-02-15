Европейский инвестор намерен приобрести акции Moldindconbank

Европейский инвестор намерен приобрести почти 64% акций Moldindconbank. Предложение болгарской компании "DOVERIE UNITED-HOLDING AD" рассмотрел исполнительный комитет Национального банка.

В пресс-релизе НБМ отмечается, что инвестор изучил эволюцию экономического рынка Молдовы, и предлагает привести свою команду менеджеров с международным опытом в банковскую сферу. Нацбанк считает предложение инвестора хорошей возможностью для развития Moldindconbank-а и повышения конкурентоспособности и качества услуг, предлагаемых клиентам.

В 2017 году компания уже намеревалась купить пакет акций другого молдавского банка, однако тогда сделка отменилась. Болгарская фирма "DOVERIE UNITED-HOLDING AD” была основана в 1996 году как приватизационный фонд. Она владеет пакетами акций примерно 20 экономических учреждений в разных странах мира.

Напомним, что пакет акций Moldindconbank-а уже несколько раз выставляли на продажу. Его стоимость превышает 760 миллионов леев. 18 января НБМ продлил период продажи акций на три месяца.