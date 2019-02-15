Переводы из-за рубежа растут

Более миллиарда 200 миллионов долларов перечислили в прошлом году на родину работающие за границей граждане Молдовы. Это на 5,6 процентных пункта больше, чем в 2017.

По данным Нацбанка, в декабре прошлого года больше всего денег - 42% - перевели из стран Евросоюза. Еще примерно 26% - из СНГ. И почти 33,5% - из других стран.

Примерно 23 с половиной миллиона долларов перечислили из России. Более 17 миллионов поступило из Израиля. Гастарбайтеры из Италии перевели на родину чуть более 12 миллионов долларов. Свыше восьми с половиной миллионов отправили в Молдову граждане, работающие в США. Чуть более шести миллионов поступило из Германии.

Согласно НБМ, больше половины переводов сделали в евро. 43% - в долларах. И еще почти 6% переводов сделали в рублях.