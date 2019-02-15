Кирилл Габурич: Развитие инфраструктуры сделает Молдову привлекательнее для иностранных инвесторов

Развитие инфраструктуры сделает Молдову привлекательнее для иностранных инвесторов. В этом уверен министр экономики Кирилл Габурич. Он сообщил в эфире передачи Replica на телеканале "Прайм", что в сотрудничестве с министерством туризма Румынии планируется открыть два новых туристических маршрута.

"В феврале мы подпишем соглашение с Министерством туризма Румынии. И в этом году откроем первый туристический маршрут. Румынские турагентства смогут продавать турпакеты по Молдове. Речь идет о двух маршрутах. Первый - винодельческий, второй - маршрут Штефана чел Маре, который будет проходить через Румынию и Молдову", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Министр коснулся и работы иностранных инвесторов, создающих в нашей стране новые рабочие места.

"Инвесторы не бегут из Кишинева, просто они развивают предприятия в регионах. Я беседовал с одним из потенциальных инвесторов, который намерен открыть у нас производство почти на пять тысяч рабочих мест. Мы в министерстве проанализировали, где лучше разместить такую фабрику. Чтобы набралось до пяти тысяч работников", - отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Директор Ассоциации деловых людей Алексадр Балтага рассказал о льготах для иностранных инвесторов.

"Молдова становится одной из самых привлекательных стран в Европе с точки зрения налогового режима. У нас самый низкий единый налог, а бюрократический процесс - выдача разрешительных и других документов - максимально облегчен. По этому показателю мы в рейтинге Doing business находимся на 14-м месте, и это очень радует. Намного проще стали и контакты предпринимателей с таможенной и налоговой службами", - считает директор АДЛ Александр Балтаг.

"Джурджулештский порт хорошо работает и обеспечивает выход на страны Черноморья. Проблема лишь в том, что до порта плохая дорога. Но я рад сообщить, что мы провели тендер и нашли подрядчика, который отремонтирует эту дорогу. Через год у нас будет очень качественная дорога на этом участке", - добавил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.





