Экономический рост и увеличение поступлений в госбюджет покроют расходы на повышение зарплат и пенсий

Экономический рост и увеличение поступлений в госбюджет покроют расходы, запланированные на повышение зарплат и пенсий, которые объявили на прошлой неделе. Это стало возможным в том числе благодаря внедрению реформ, особенно в налоговой области. Об этом заявил министр финансов Ион Кику в эфире передачи "В центре внимания" на Publika TV.

Кику уточнил, что проекты, предполагающие разного рода повышения, вскоре будут представлены правительству и парламенту. На минувшей неделе власти объявили о выплате ежемесячных пособий в 200 леев на каждого ребенка. А также о предоставлении материальной помощи в 600 леев к пасхальным праздникам гражданам, чей доход ниже двух тысяч леев. Кроме того, было предложено увеличить до 10 тысяч леев единовременное пособие при рождении ребенка. Между тем, до 700 леев повысят компенсации на тепло. Их получат свыше 150 тысяч семей с доходами ниже двух тысяч леев.

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