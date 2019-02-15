Ионицэ: Молдова смогла преодолеть самый глубокий банковский кризис за всю свою историю

В 2018 Республика Молдова преодолела самый глубокий банковский кризис за свою историю. В этом уверен эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ, который опубликовал сегодня аналитический материал на эту тему.

"Оживление процесса кредитования в 2018 увенчало завершение банковского кризиса, который длился пять лет", - написал Вячеслав Ионицэ.

Эксперт обращает внимание на том, что в результате банковского кризиса 2014, больше всего пострадал процесс кредитования.

"Таким образом, до февраля 2018 общий объем кредитования в банковской системе подвергался постоянному падению, в том числе на основании снижения кредитов, выдаваемых предпринимателям. Общий объем кредитов снизился на 14,8 млрд леев - с 47,2 млрд леев с середины 2014, до 32,1 млрд леев к началу 2018. Этот спад объясняется исключительно снижением объема кредитов, выдаваемых предпринимателям. На протяжении всего этого времени, кредитование физических лиц не страдало. Однако сейчас мы видим оживление процесса кредитования, который в 2018 вырос на 3,4 млрд леев, из которых более половины были выданы одним единственным банком - MAIB. Он увеличил портфолио кредитов на 1,8 млрд леев", - поясняет Вячеслав Ионицэ.

Цитируемый эксперт предвидит улучшения в 2019 соотношение кредитов к ВВП и соотношения кредитов/депозитов.

"В 2019 предвидим улучшение соотношения кредитов к ВВП и соотношения кредитов/депозитов. Это позволит Нацбанку ослабить монетарную политику и снизить обязательные резервы, которые за последние полгода находятся на рекордном уровне с момента независимости страны - 42,5%", - пишет Ионицэ.