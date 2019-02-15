Болгарская компания намерена приобрести 63,89% акции Moldindconbank

Председатель парламента Андриан Канду провел встречу с руководством болгарской компании Doverie United-Holding. Она намерена приобрести почти 64% акций Moldindconbank.

Как отметил спикер, после банковского кризиса в Молдове принят пакет законов, направленных на укрепление финансово-банковской системы и привлечение в нее инвесторов.



Представители болгарской компании выразили уверенность, что их инвестиции и опыт будут способствовать модернизации банковской системы в нашей стране.



Doverie United-Holding основана в 1996 году. Она владеет акциями более 20 предприятий в разных странах.



Болгарская компания намерена приобрести 63,89% акции Moldindconbank. Пакет несколько раз выставляли на продажу по цене 760 миллионов леев. 18 января НБМ продлил период продажи еще на три месяца.



Moldindconbank- один из старейших в стране. Не раз он оказывался замешан в сомнительных схемах. По данным журналистов-расследователей ассоциации РАЙС, с 2010 года по 14-й рейдер номер один в СНГ Вячеслав Платон отмыл через Moldindconbank и десятки оффшорных компаний 20 миллиардов долларов. Деньги переводили из России в Молдову, затем в один из латвийских банков, а оттуда в оффшоры.