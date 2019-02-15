В 2018 году доходы в госбюджет превысили на 7,3% показатели предыдущего года

Доходы в госбюджет увеличились в 2018 году на 7,3% в сравнении с предыдущим годом, до 36,4 млрд леев, согласно отчету, обнародованному сегодня Министерством финансов.

Согласно отчету, в государственный бюджет поступили доходы в общей сложности на 2,46 млрд леев больше, чем в 2017 году. Самым крупным источником доходов в государственный бюджет стала Таможенная служба. Доходы, которыми управляет учреждение, составили в прошлом году 21,4 млрд леев, увеличившись на 1 млрд, или 5,1%, по сравнению с предыдущим годом, передает Молдпрес.

Поступления от Государственной налоговой службы на 15,1% выше, чем в 2017 году, и составили 16,47 млрд леев, отмечает Министерство финансов.

Из общей суммы доходов поступления от налогов и сборов составили 34,0 млрд леев, что на 9,2% больше, чем в 2017 году. Поступления от подоходного налога составляют 6,8 млрд леев, и исполнены на уровне 112, 5% относительно намеченного плана. По сравнению с 2017 годом они выросли на 23,9%.

Расходы государственного бюджета в 2018 г. увеличились на 9,0% по сравнению с предыдущим годом, до 38,68 млрд леев.

Государственный бюджет в 2018 году исполнен с дефицитом в размере 2 274,7 млн леев, что составляет 44,9% от запланированного плана (5 062,5 млн леев), или 2 787,8 млн леев меньше.

По данным Министерства финансов, общие доходы национального публичного бюджета составили 57,9 млрд леев, увеличившись на 8,6% (4 587,3 млн леев) в прошлом году. Расходы и нефинансовые активы составили 59,57 млрд леев, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году.