Правительство будет посредником при продаже акций "Moldindconbank"

Правительство утвердило на своем сегодняшнем заседании предварительный договор и проект договора купли-продажи 3 173 751 новой акции, выпущенной "Moldindconbank".

Согласно решению, новые акции банка будут куплены Агентством госсобственности (АГС) от имени правительства на сумму 760 млн леев, что соответствует цене этих акций, выставленной на последнем аукционе на регулируемом рынке. После покупки пакета акций у "Moldindconbank"-а Агентство госсобственности выставит на продажу на регулируемом рынке путем аукциона с молотка в качестве единого пакета новые акции, выпущенные "Moldindconbank"-ом. Равные условия участия в торгах будут предоставлены как потенциальному покупателю, подписавшему предварительный договор, так и другим потенциальным покупателям, передает Молдпрес.

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы 22 января утвердил решение о предварительном разрешении на покупку пакета акций в размере 63,89% от акций КБ "Moldindconbank" компанией "DOVERIE UNITED-HOLDING AD". Национальный комитет по финансовой стабильности (НКФС) на следующий день предложил правительству начать переговоры с потенциальным покупателем пакета акций в размере 63,89% от акций "Moldindconbank"-а, чтобы упростить сделку в соответствии с Законом об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении.

В разработанном Минфином проекте отмечается, что процедура применяется с учетом того, что "Moldindconbank" – системно значимый банк, второй по величине банк на отечественном рынке с долей физических лиц в банковском секторе примерно 23,2% и около 604 тыс. физических лиц-вкладчиков. В то же время "Moldindconbank" позиционируется как лидер банковского сектора по количеству карточек, обращающихся на местном рынке, с долей 37,8%. "Moldindconbank" также оказывает большое влияние на национальную экономику с точки зрения финансирования большинства секторов экономики, а также благодаря своей значительной роли (2-е место) в объеме обычных и казначейских платежей.

Национальный банк Молдовы заблокировал 20 октября 2016 года группу акционеров КБ АО "Moldindconbank", которые, действуя в сговоре, приобрели существенную долю в уставном капитале банка, в размере 63,89%, без предварительного письменного разрешения центробанка, нарушив таким образом положения Закона о финансовых учреждениях. После отмены заблокированных акций были выпущены новые, в соответствии с Законом о рынке капитала. Эти акции оценивала крупная международная компания, после чего они были выставлены на продажу на Фондовой бирже, однако не были востребованы.

В настоящее время в Молдове находятся представители болгарской компании "DOVERIE UNITED-HOLDING AD". На встрече с потенциальными инвесторами премьер-министр Павел Филип заявил: «Приход нового инвестора на банковско-финансовый рынок нашей страны является доказательством того, что действия правительства по оздоровлению банковско-финансового рынка дают свои плоды, а банковский сектор становится все более привлекательным для потенциальных инвесторов». Премьер заверил потенциального инвестора в поддержке властей в процессе реализации этого проекта.

В свою очередь, представители болгарской компании заявили, что последние изменения в банковской системе побудили их прийти с инвестициями в Молдову.