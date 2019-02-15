Молдова поднялась на восемь пунктов в мировом рейтинге экономической свободы

Республика Молдова заняла 97 место из 180 стран в "Индексе экономической свободы – 2019", подготовленном американским исследовательским центром "Heritage Foundation" и газетой "The Wall Street Journal". Рейтинг оценивает открытость экономик разных стран.

Молдавская экономика получила 59,1 балла из 100 и поднялась на восемь строчек в мировом рейтинге. Республика Молдова находится в группе 63-х "преимущественно несвободных стран" и все больше приближается к странам, экономика которых характеризуется как "умеренно свободная". За последние три года Молдова поднялась на 20 позиций и улучшила свои достижения на два пункта, передает Молдпрес.

Согласно "Индексу экономической свободы", Молдова занимает 40 место из 44 государств Европы, а ее общая оценка ниже среднего показателя по региону (68,6 балла) и глобального (60,8 балла). Молдова опережает в мировом рейтинге Россию, Намибию и Китай. В докладе отмечается, что молдавская экономика выросла на 0,7 п. п. по сравнению с прошлым годом, что стало результатом улучшения юридической эффективности, правительственных расходов и налогового здоровья.

«Внутренний политический тупик, вызванный в том числе Россией, подрывает структурную реформу и реализацию потенциала страны. Правительство попыталось устранить слабые стороны финансового сектора, но экономическому росту препятствуют повсеместная коррупция и запрет России на импорт сельскохозяйственной продукции из Молдовы. Экономика остается уязвимой перед лицом слабого административного потенциала, нестабильных бюрократических интересов, более высоких цен на топливо, российского политического и экономического давления и неразрешенного сепаратизма в Приднестровском регионе», - говорится в отчете "Heritage Foundation" и газете "The Wall Street Journal".

По мнению авторов отчета, молдавская экономика остается зависимой от денежных переводов эмигрантов и от сельхозсектора.

Республика Молдова получила более высокие оценки по сравнению с предыдущим годом по семи из 12 показателей, в том числе по "правам собственности", "свободе бизнеса", "уплате налогов", "юридической эффективности" и др. По двум разделам молдавская экономика остается в стагнации: это "свобода инвестиций" и "финансовая свобода".

В то же время Республика Молдова получила оценки на уровне стран, занимающих лидирующие позиции, по показателям "налогового бремени" (92,0 балла), "уплате налогов и сборов" (85.4 балла), в которых отечественная экономика квалифицируется как свободная.

Первые три места в мировом рейтинге занимают Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия.