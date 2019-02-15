Крупнейший банк Венгрии намерен купить контрольный пакет акций "Mobiasbanca Moldova"

OTP Bank Group – крупнейшее банковское учреждение Венгрии и третье по величине в Центральной и Восточной Европе, намерено инвестировать в Республику Молдова. В связи с этим заключено соглашение с Societe Generale о приобретении мажоритарного пакета акций АО "Mobiasbanca – Groupe Societe Generale".

Сделка станет возможной только после того, как OTP Bank Group запросит и получит предварительное разрешение Национального банка Молдовы, как это предусматривает Закон о банковской деятельности в Республике Молдова.



OTP Bank Group обладает почти 30-летним опытом работы в банковской сфере и осуществляет свою деятельность в девяти европейских странах. В Республике Молдова он намерен, прежде всего, модернизировать продукты и услуги для вкладчиков и клиентов и обеспечить прозрачное и эффективное корпоративное управление.



В том случае, если группа OTP Bank получит разрешение Нацбанка, смена акционера "Mobiasbancă – Groupe Societe Generale" не отразится на работе банка. Он продолжит функционировать в обычном режиме и предоставлять все услуги, в том числе касающиеся операций с депозитами, кредитованием и расчётами, уточняет Национальный банк в своём пресс-релизе, который цитирует IPN.