Участники выставки намерены заявить о себе как о надежных поставщиках качественной продукции, отличающейся отменным вкусом, говорится в пресс-релизе ассоциации "Moldova Fruct", передает Молдпрес.

В рамках трехдневной выставки у стенда „Moldova, un gust deosebit” ("Молдова. Особый вкус") пройдут встречи и переговоры с импортерами, дистрибьюторами и торговцами свежими фруктами и овощами из Европейского союза, Ближнего Востока и Российской Федерации. Молдавские производители также проведут ряд важных встреч с поставщиками оборудования и технологий для постурожайного этапа. В последний день выставки все десять участников из Молдовы посетят современный распределительный центр, который ежедневно поставляет свежие фрукты и овощи торговым сетям Берлина.

"Fruit Logistica" - крупнейшая специализированная выставка в Европе, в которой участвуют более 3000 экспонентов и 75 тыс. посетителей. "Moldova Fruct" участвует в этом мероприятии в рамках проекта ЮСАИД "Современное сельское хозяйство в Молдове".