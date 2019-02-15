NASA:Температура на Земле снижается второй год подряд

Несмотря на снижение температуры, 2018 год попал в пятерку самых жарких на планете за последние 139 лет.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы (NОАА) представили исследование о годовом изменении температуры на Земле,передает Корреспондент.

Ученые напомнили, что 2016 год стал самым жарким годом за последние 139 лет. Однако, несмотря на некоторое снижение, 2018 год все равно попал в пятерку самых жарких годов с 1880 года.



Так, в прошлом году средняя температура на Земле была на 0,83 градуса Цельсия выше, чем отмеченный учеными "нормальный" уровень. На пике – в 2016 году, превышение составляло 1 градус Цельсия.



Таким образом рекордными, по данным NASA, являются последние пять лет, среди которых 2018 год занял четвертое место – ниже рост глобальной температуры оказался только в 2014 года – 0,74 градуса Цельсия.