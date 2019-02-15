Ученые объяснили, почему опасно "сидеть у телевизора"

Ученые связали длительный просмотр телевизора в сидячем положении с повышенным риском заболевания раком кишечника в возрасте до 50 лет, сообщает портал EurekAlert.

Они проанализировали результаты второго этапа Исследования здоровья медсестер – одного из самых крупных массивов данных о факторах риска для основных хронических болезней, который собирался в США с 1989 года.

Ученые обратили внимание на "сидячие привычки участниц", в частности, на количество времени, которое они проводили, "сидя у телевизора",передает РИА Новости.

Изучив 118 случаев раннего развития колоректального рака, исследователи заметили, что минимум час, проведенный за просмотром телепередач, повышал вероятность заболевания на 12%. Для тех, кто ежедневно сидел у телевизора более двух часов, риск был на 70% выше.

Ученые отмечают, что выявленная закономерность не связана с весом или количеством физической активности участниц исследования и не обусловлена фактором генетической предрасположенности.