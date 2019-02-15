Не стоит пытаться запечатлеть каждый свой шаг в социальных сетях, необходимо прекратить постоянно выкладывать фотографии в интернет, вместо этого лучше наслаждаться моментом.
Такой совет в беседе с РИА Новости дал профессор педагогического факультета университета Комплутенсе (Испания), автор ряда книг о зависимостях Хосе Антонио Молина.
Специалист рассказал, что пристрастие к соцсетям не включено в перечень патологий, поскольку "рассчитать степень зависимости сложно". Впрочем, тема, по его словам, активно обсуждается в профессиональном сообществе, и не исключено, что "через несколько лет интернет-зависимость будет внесена в список патологий",передает РИА Новости.
Психолог пояснил, что в некоторых случаях зависимость очевидна - к наркотикам, алкоголю, но даже тогда человеку сложно признать себя зависимым. В психологии это называется этапом "отрицания".
"Представьте, как при этом признать зависимость от соцсетей, которые используют все. Такую зависимость очень легко оправдать. Надо, чтобы человек признал, что он теряет контроль, что это имеет для него негативные последствия. Это первая фаза. На следующем этапе человек должен научиться контролировать себя, необходимо проводить психологическо-образовательные работы. Он должен понять, как адекватно может получать пользу от соцсетей. Ведь соцсети, без сомнения, имеют положительные моменты - помогают найти работу, общаться с людьми", - говорит Молина.
По его словам, соцсети для части пользователей - способ создать параллельную реальность: у таких людей из-за низкой самооценки существует потребность "показать другую жизнь", продемонстрировать другим, что у них все в порядке. Именно поэтому в соцсетях большинство выкладывают фотографии, на которых они улыбаются, а в постах пишут только о положительном опыте.
"Когда кто-то видит, что у тебя все хорошо, а у него не всегда, это влияет и на его самооценку. Ты можешь выкладывать интересные моменты, но они не происходят каждый день. А у многих создается впечатление, что это их жизнь недостаточно интересная и полная", - добавил Молина.
Психолог рассказал, когда человеку следует начинать бить тревогу из-за своей тяги к интернет-реальности. "Когда что-то начинает вмешиваться в твою жизнь, например, мешает заснуть, это уже проблема. Когда ты понимаешь, что начинаешь терять контроль, когда думаешь, что зайдешь в Facebook на двадцать минут, а в результате там проводишь час, два, три, это может быть проблемой", - объяснил он.
"Так что, во-первых, надо установить, что это проблема. Во-вторых, когда ты чем-то занимаешься, концентрируйся на этом. Если ты идешь на футбол, то наслаждайся им, а не проверяй в телефоне, кто что там выложил, и не выкладывай ничего сам. Наслаждайся моментом", - призвал Молина.
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