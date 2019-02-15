Позитивное мышление в значительной степени способствует укреплению иммунной системы человека. Как сообщила газета The Daily Telegraph, к такому выводу по результатам своего исследования пришла группа британских ученых из университета Эксетера и Оксфордского университета,передает ТАСС .

В эксперименте приняли участие более 135 человек. Ученые разделили добровольцев на пять групп, каждой из которых был предоставлен различный набор аудиозаписей. Две из них слушали голос, объясняющий, почему нужно проявлять доброту, снисходительность и терпимость по отношению к самому себе и близким людям, а участники трех других групп получили записи, которые призывали критически относиться к себе и ко всем окружающим. После прослушивания участники эксперимента рассказывали о своем самочувствии, отвечая на вопросы ученых.

По окончании этого этапа специалисты измерили частоту сердечных сокращений добровольцев и уровень их потоотделения. Результаты показали, что позитивное мышление значительно успокаивает сердцебиение и укрепляет иммунную систему, в то время как негативные мысли оказывают отрицательное влияние на физическое состояние человека. В частности, испытуемые из первых двух групп отмечали уменьшение психологического и физического напряжения. Ученые также обнаружили, что частота их сердечных сокращений и уровень потоотделения значительно снизились.

В то же время участники эксперимента, которые получили записи, требующие строгого отношения к окружающему миру, продемонстрировали учащенное сердцебиение и повышенное потоотделение. Медики отмечают, что подобные признаки проявляются при возникновении чувства опасности и незащищенности. Эксперты подчеркивают, что, хотя все добровольцы сообщали о снижении критического отношения к себе, только у участников первых двух групп наблюдались положительные сдвиги в состоянии здоровья, выражающиеся в укреплении иммунитета.

"Данное исследование помогает понять, как научиться быть добрым по отношению к самому себе, когда что-то идет не так. Это, в свою очередь, поможет выработать эффективные рекомендации при лечении различных психических заболеваний", - констатировала профессор университета Эксетера Анке Карл. По ее словам, "не реагируя на угрозы, мы укрепляем свой иммунитет, тем самым увеличивая шансы на выздоровление".