С февраля лица, которые вышли на пенсию по возрасту до 1999 года и, после назначения пенсии, приобрели страховой стаж продолжительностью 15 лет и более, начали получать повышенные пенсии, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Национальной кассы социального страхования.
До настоящего времени в НКСС поступило около 3800 запросов на перерасчёт пенсии, передаёт IPN. Повышение пенсии после перерасчёта зависит от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, из которой были выплачены взносы социального страхования,передает IPN.
Лицам, подавшим запрос на перерасчёт и отвечающим условиям закона, но пока не включённым в платёжную ведомость, до 20 февраля этого года будет выплачена разница после перерасчёта. Для этого необходимо обратиться к поставщику услуг.
Перерасчёт пенсии по возрасту осуществляется по просьбе лица. Заявитель должен представить удостоверение личности и трудовую книжку. В случае потери трудовой книжки, к заявлению можно приложить любые другие документы, подтверждающие трудовую деятельность, такие как выписки из приказов о приёме на работу/увольнении, справки, трудовые договоры.
Пенсии получателей, страховой стаж которых составляет менее 15 лет, будут пересчитаны в следующем году. В случае получателей пенсий, назначенных после 1 января 1999 года, перерасчёт будет проводиться с 1 января 2021 года, в несколько этапов, в зависимости от продолжительности страхового стажа, приобретённого после назначения пенсии.
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|Banca Nationala a Moldovei
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