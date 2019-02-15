"Хаббл" обнаружил еще одно загадочное пятно в атмосфере Нептуна

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила новые фотографии Нептуна и Урана, на которых можно увидеть новое загадочное темное пятно в атмосфере второго газового гиганта, и гигантский ураган на северном полюсе седьмой планеты. Эти снимки были опубликованы на сайте НАСА.

"Визитной карточкой" Юпитера давно стало знаменитое Большое, или великое красное пятно – гигантский ураган-антициклон диаметром в несколько сотен километров, ветра в котором движутся с невероятно высокой скоростью — около 430 километров в час. До относительно недавнего времени подобные структуры считались уникальной чертой первой планеты-гиганта Солнечной системы,передает РИА Новости.

После отправки зондов "Вояджер" в 80 годах прошлого века и их сближения с Нептуном, у ученых начали появляться подозрения, что это не так. Снимки с этих межпланетных станций и фотографии, полученные "Хабблом" в 1994 году, указали на то, что схожие ураганы могут или постоянно, или временно существовать на восьмой планете Солнечной системы. Один из таких ураганов получил имя "Большое темное пятно" по аналогии с главным ураганом Юпитера.

Два года назад "Хаббл" получил новые детальные фотографии Нептуна, которые указали на то, что эти вихри существуют в его атмосфере не веками, как на Юпитере, а относительно недолго, и исчезают за несколько десятков месяцев. Это открытие подхлестнуло интерес к восьмой планете Солнечной системы и заставило ученых гадать, как возникают подобные антициклоны и чем они отличаются от их "больших братьев" на крупнейшем газовом гиганте.

Новые снимки, полученные "Хабблом" в сентябре прошлого года в рамках программы OPAL, указали на появление еще одного большого темного пятна на Нептуне. Оно расположено в приполярных широтах северного полушария планеты и окружено характерными белыми облаками, сигнализирующими о наличии сильных перепадов температур в его окрестностях и быстрых потоков воздуха.

Внутри него, как отмечают астрономы НАСА, могла почти уместиться Земля – диаметр урагана приближается к отметке в 11 тысяч километров. Как и в случае с ураганом 2016 года, астрономы пока не знают, как возникают подобные структуры, и что приводит к их исчезновению.

С другой стороны, на этот раз "Хаббл" смог проследить за всем циклом рождения этого пятна, наблюдая за этой точкой с середины 2016 года. Уже сейчас, по словам планетологов, можно сказать, что подобные вихри зарождаются в глубинных слоях недр Нептуна, о чем свидетельствуют резкие изменения в структуре облачного покрова непосредственно перед появлением урагана.

Похожий, но гораздо более крупный ураган "Хаббл" обнаружил на северном полюсе Урана. Как полагают ученые, он возник из-за того, что седьмая планета Солнечной системы вращается, "лежа на боку", из-за чего ее полюса то смотрят прямо на Солнце, то становятся полностью скрытыми от него. Это порождает резкие перепады температур, а также связанные с ними вихри и облака.