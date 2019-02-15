Древняя черепаха развенчала миф о связи рака и технического прогресса

Палеонтологи нашли в Германии останки древней черепахи, страдавшей от рака костей примерно 240 миллионов лет назад. Ее открытие в очередной раз показывает, что современная эпидемия рака не могла возникнуть из-за развития цивилизации, пишут ученые в статье в журнале JAMA Oncology.

"Мы показали, что неконтролируемый рост клеток в тканях тела сухопутных четвероногих существ случался и во времена Триасового периода. Это в очередной раз говорит, что рак не был продуктом современной истории развития человечества, а проблемой, которая сопровождала нас на протяжении всей эволюции позвоночных", — пишут ученые,передает РИА Новости.

В последние годы среди публики и даже некоторых специалистов все шире распространяется расхожий миф о том, что рак и прочие злокачественные опухоли являются продуктом научно-технического прогресса, загрязнения окружающей среды и чрезмерно долгой жизни. Многие обыватели винят в этом ГМО, прививки, антибиотики и системы дезинфекции воды.

Исследования последних лет показывают, что на самом деле все наоборот. Останки последних австралопитеков и первых представителей рода Homo, найденные в Эфиопии и ЮАР, показывают, что наши прямые предки страдали от доброкачественных и злокачественных опухолей более 1,7 миллиона лет назад. Десятки новообразований были открыты в костях неандертальцев.

Вдобавок, недавно палеонтологи выяснили, что рак сопровождает животных на протяжении всей истории их эволюции. Они обнаружили следы рака в костях звероящеров, морских рептилий и динозавров, живших на Земле 255, 246 и 70 миллионов лет назад, задолго до появления первых прямых предков человека.

Брюс Ротшильд (Bruce Rotschild) из Музея естественной истории Карнеги в Питтсбурге (США) и его коллеги нашли новое свидетельство того, что рак затрагивал всех четвероногих существ, когда-либо живших на Земле.

Изучая останки, найденные в отложениях раннего Триасового периода на юге Германии во время раскопок в 2013 году, Ротшильд и его команда натолкнулись на берцовую кость древней черепахи Pappochelys rosinae, чья форма была достаточно странной.

Заинтересовавшись этой окаменелостью, ученые просканировали ее при помощи компьютерного томографа и изучили внутреннюю структуру некоторых кусочков тканей, используя электронные микроскопы.

Оказалось, что внутри останков черепахи скрывалась злокачественная опухоль, остеосаркома, возникшая в результате "бунта" взрослых стволовых клеток в надкостнице. Аналогичные опухоли сегодня чаще всего поражают молодых людей и детей и считаются одним из самых распространенных видов рака костей как у человека, так и у домашних животных.

Как отмечают Ротшильд и его коллеги, пока их находка остается самым древним примером существования рака костей среди сухопутных животных. При этом ученые не сомневаются в том, что опухоли возникали и в более ранние эпохи эволюции жизни на Земле. Остается лишь найти останки их жертв и проанализировать их подобным образом.