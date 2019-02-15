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Ученые:пиво перед вином не спасет от похмелья
// фото: Fotolia / Monet
12:56, 08 Feb 2019
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Чередуя алкогольные напитки определенным образом, нельзя избежать похмелья. Об этом свидетельствуют результаты исследований.

Британские ученые выяснили, что последовательность употребления различных спиртных напитков не влияет на вероятность развития похмелья и степень его тяжести. Результаты исследований опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Отмечается, что ученых давно интересовало явление похмелья у человека. Пока они не до конца понимают, почему возникают неприятные ощущения на следующий день после употребления большого количества алкоголя и как от них можно быстро избавиться,передает Корреспондент.

Многие люди, опираясь на "народные знания", считают, что подобных проблем можно избежать, если употреблять спиртное в определенной последовательности или не пить те сорта алкоголя, которые имеют яркий вкус и окраску.

Как отмечают исследователи, в Англии, Германии и некоторых других странах Европы есть пословицы, рекомендующие сначала пить пиво, а потом уже переключаться на вино, и никогда не поступать наоборот.

Британские ученые и их немецкие коллеги решили проверить подобные утверждения, набрав группу из 90 добровольцев в возрасте от 19 до 40 лет, которые согласились потратить два дня на посиделки в баре вместе с авторами статьи.

Участников эксперимента разделили на три группы.

Представители первой сначала выпивали по три больших кружки пива, а затем – четыре больших бокала вина, вторая действовала обратным образом, а третья – употребляла только первый или второй напиток.

Ученые следили за уровнем спирта в их организме и увеличивали порции спиртного, если добровольцы не были в "кондиции".

На следующий день исследователи просили добровольцев оценить степень тяжести похмелья по 56-бальной шкале и рассказать о том, как они себя чувствовали во время посиделок.

Через неделю они поменяли участников местами и повторили эксперимент.

Как оказалось, похмелье появлялось у представителей всех трех групп примерно с одинаковой частотой, а его сила зависела не от выбранных напитков и последовательности их употребления, а от того, насколько пьяными они себя ощущали во время застолий и как часто выпивка вызывала у них неприятные ощущения в день эксперимента.

К примеру, рвота служила одним из самых надежных индикаторов того, что похмелье почти гарантированно появится на следующий день. Это, как отмечают ученые, могут учитывать любители алкоголя, желающие избежать самых серьезных последствий от злоупотребления им.




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