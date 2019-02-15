"Умную" ткань научили адаптироваться к температуре тела

Ткань способна адаптироваться к повышению температуры тела человека.

Учёные из США и Китая разработали "умную ткань", которая способна адаптироваться к повышению температуры тела человека. Об этом сообщается в журнале Science,передает Regnum.

Учёные создали ткань, каждая нить которой состоит из множества волокон, состоящих, в свою очередь, из двух сплавленных волокон целлюлозы и триацетата. При этом одна часть волокна обладает гидрофобными свойствами, а другая проявляет гидрофильные свойства.

В результате адаптивная ткань может менять способность пропускать тепловое излучение и водяной пар. Благодаря этому она помогает охлаждать тело при интенсивных нагрузках.