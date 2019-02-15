Учёные: любители грецких орехов меньше подвержены депресии

У любителей грецких орехов депрессия случалась на 26% реже.

Учёные из США пришли к выводу, что потребление грецких орехов связано с меньшими риском развития депрессии. Об этом сообщается в журнале Nutrients.

Учёные провели анализ пищевых привычек более 26 тыс. человек. Кроме того, им задавали вопросы о психическом здоровье,передает Regnum

Как отмечают авторы, у любителей грецких орехов депрессия случалась на 26% реже. Помимо этого, у них наблюдали меньше безнадежности и больше заинтересованности в ежедневной деятельности.