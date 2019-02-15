Американские ученые открыли уникальный астероид 2019 AQ3, вращающийся необычно близко к Солнцу и облетающий его всего за 165 дней.
Его странная орбита заставляет планетологов искать другие подобные объекты, сообщает сайт проекта ZTF.
"Мы открыли удивительное небесное тело, почти не покидающее границы орбиты Венеры. Таких объектов мы раньше не находили, что делает 2019 AQ3 представителем крайне редкой группы астероидов. Мы предполагаем, что нас ожидают и другие подобные находки", — рассказывает Цюань-Чжи Йе (Quanzhi Ye) из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США),передает РИА Новости.
В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества.
Астероидов в околоземном пространстве существует так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю. По текущим оценкам НАСА, число небольших объектов в пределах главного пояса астероидов может достигать миллиона, из которых мы знаем лишь несколько тысяч.
Йе и его коллеги открыли один из самых необычных объектов такого рода, изучая данные, которые собирает камера ZTF, установленная в Паломарской обсерватории в марте прошлого года для наблюдений за вспышками сверхновых и другими скоротечными космическими событиями.
Одна из ее главных задач — "перепись" околоземных астероидов, обитающих во внутренней части Солнечной системы и сопоставимых по размерам с Челябинским метеоритом. Подобные объекты, как отмечает астроном, почти невозможно увидеть при помощи большинства обычных телескопов и камер, так как яркий свет Солнца делает их почти невидимыми для нас.
Широкое поле обзора и высокая скорость работы ZTF позволяет находить подобные объекты, наблюдая за ними в тот момент времени, когда они сближаются с Землей. Последним "уловом" подобного подхода стал 2019 AQ3 – километровый астероид с очень странной орбитой, первые следы существования которого был найдены в начале января.
Дело в том, что большинство объектов во внутренней части Солнечной системы вращается внутри плоскости эклиптики, "блина" Солнечной системы, не сильно отклоняясь от него. Это не характерно для карликовых планет и комет в поясе Койпера — там их орбиты могут быть наклонены на 30-40 градусов или даже больше.
Для сравнения, орбита 2019 AQ3 наклонена к плоскости эклиптики на 47 градусов, что делает его самым необычным жителем внутренней части Солнечной системы в этом отношении. Вдобавок, пока он остается самым "быстрым" астероидом, совершающим один виток вокруг Солнца за 165 дней, и одним из самых крупных объектов в околоземном пространстве.
Как подчеркивают ученые, 2019 AQ3 не сможет стать "убийцей цивилизации" – он подходит к Земле на расстояние в 35 миллионов километров в точке максимального сближения, что в 90 раз больше среднего расстояния между Луной и нашей планетой.
По текущим, очень предварительным расчетам, данный объект сближается с Солнцем в точке, расположенной чуть дальше от него, чем Меркурий, и удаляется от него на 0,77 астрономических единиц, средних дистанций между Землей и светилом. Большую часть времени 2019 AQ3 проводит внутри орбиты Венеры, расположенной в 0,72 а.е. от Солнца.
Необычная орбита и еще не раскрытые физические характеристики астероида не позволяют его точно отнести к какому-то семейству малых небесных тел. Пока ученые временно внесли его в число так называемых объектов-"Атиров", куда входит два десятка объектов, никогда не удаляющихся от Солнца дальше, чем на одну астрономическую единицу.
Как надеется Йе, открытие других подобных астероидов позволит выделить 2019 AQ3 и его "кузенов" в новое семейство астероидов. Ученые планируют назвать их "вулканоидами" в честь гипотетической планеты Вулкан, чье существование, как считали астрономы 19 века, объясняло необычный характер движения Меркурия по орбите.
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