Найдена первая рыба, прошедшая зеркальный тест

Исследователи из Института орнитологии Общества Макса Планка и Городского университета Осаки обнаружили первую рыбу, прошедшую зеркальный тест. Об этом рассказывает Daily Mail.

Ей оказался губан-доктор, или губан-чистильщик, санитар коралловых рифов, очищающий кожу других рыб от паразитов. Ученые нанесли на голову рыбы коричневый краситель, напоминавший паразита, передает Моя Планета.

Губан удивил ученых тем, что заметил в отражении цветные пятна на своей голове, после чего попытался счистить их об камни.

Ведущий исследователь Алекс Джордан прокомментировал: "Нет сомнений в том, что, по всем критериям, губан прошел зеркальный тест. Раньше это интерпретировали как признак наличия самосознания у животных. Стоит ли рассматривать наши результаты как свидетельство наличия самосознания у рыб, пока неясно". Если это так, то губан-доктор оказывается в ряду "умных животных", включающих обезьян, слонов, дельфинов и евразийскую сороку, которые прошли зеркальный тест. Ученые также заметили, что губан, ни разу не замеченный в плавании вверх ногами, перед зеркалом проделал этот трюк не менее 36 раз за час.