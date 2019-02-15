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Обнаружена смертельная опасность грудных имплантатов
// фото: Fotolia
12:25, 09 Feb 2019
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Ученые предупреждают, что операции по увеличению груди повышают шансы развития редкого вида лимфомы, который поражает несколько сотен женщин в год.

После тщательного анализа данных ученые сообщили, что по состоянию на сентябрь 2018 года получили в общей сложности 660 отчетов по медицинским устройствам о случаях анапластической крупноклеточной лимфомы (BIA-ALCL), связанных с имплантатом молочной железы в США с 2010 года, передает УНИАН со ссылкой на Naked Science.

Из 660 случаев углубленный анализ показал, что есть 457 уникальных случаев BIA-ALCL, включая девять смертей пациентов.

Точный характер связи между имплантатами и лимфомой, как и саму причину, ученым еще предстоит установить. Обычно имплантаты устанавливаются под ткань молочной железы или даже под подлежащие мышцы, в результате чего тело образует защитную капсулу — в большинстве случаев признаки заболевания были обнаружены вблизи имплантата и  именно под этой капсулой.

В заявлении говорится, что, несмотря на невысокое количество выявленных случаев BIA-ALCL по сравнению с примерно 1,5 миллиона пациентов, которым устанавливают грудные имплантаты во всем мире ежегодно, подтвержденные данные и опубликованная информация, проанализированная к сегодняшнему дню, позволяют предположить, что пациенты с грудными имплантатами имеют повышенный риск развития этого типа рака.

Ученые предполагают, что не все имплантаты несут одинаковый риск. Исследования, проведенные за последнее десятилетие, показывают, что, в зависимости от типа устройств, вероятность развития ALCL (рака имунной системы) из текстурированных имплантатов может составлять от одного на 3 817 до одного на 30 тысяч случаев.





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