Ученые предсказали революцию в компьютерной диагностике рака через 5-10 лет

Европейские исследователи ожидают, что уже в перспективе 5 – 10 лет возможен революционный прорыв в диагностике раковых заболеваний благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта, и чтобы подготовиться к изменениям, уже сегодня ведется работа с законодателями, страховыми компаниями и врачебным сообществом, рассказали РИА Новости на встрече в Европарламенте представители ведущих медицинских учреждений ЕС.

Женевьев Альмузни, один из ведущих экспертов крупного парижского исследовательского центра раковых заболеваний, Института Кюри, который она возглавляла с 2013 по 2018 год, считает, что в ближайшие годы работа с пациентами изменится радикально. "Думаю, через пять-десять лет многое уже может произойти и многое улучшиться", - сказала она РИА Новости в Брюсселе после встречи с европарламентариями по вопросам применения искусственного интеллекта в ранней диагностике и лечении, отвечая на вопрос, когда можно ожидать технологической революции в этой сфере,передает РИА Новости.

"Работа ведется в том направлении, чтобы применение таких методик охватило широкие слои населения. Мы пытаемся сформировать такой набор участников этой работы, который позволил бы определить все потенциальные блокирующие точки на пути этих технологий, чтобы сократить трудности. Необходимо время для прохождения законодательных и управленческих вопросов, нужно преодолеть, желательно, конечно, как можно быстрее, определенные этапы этой законодательной настройки", - объяснила она.

Будущее близко

По ее словам, исследователям "хотелось бы, чтобы люди, принимающие решения, и организации, которые занимаются законодательными вопросами, были вовлечены, чтобы была проведена оценка рисков, чтобы можно было воспользоваться соответствующими возможностями, как только они станут доступны".

"Технологии по ряду направлений существуют уже сегодня, например, при помощи медицинской визуализации можно получать весьма важные для пациентов результаты, то есть процесс уже идет и совершенствуется далее путем накапливания данных о клетках. Но чтобы процесс пошел еще быстрее, нам нужно примерно лет десять, чтобы выработать комплексную программу", - говорит исследователь.

Она ожидает, что по мере продвижения исследований на практике уже будут внедряться отдельные технологии. "То есть это не значит, что ожидание будет длиться 10 лет, это означает, что, через год-два, например, что-то уже может быть внедрено, может быть, пока простые элементы, но постепенно будут вводиться в практику новые средства", - сказала Альмузни.

"По мере продвижения мы будем, конечно, информировать широкую общественность, и это важно, потому что пациенты должны быть тоже вовлечены. Они могли бы в определенной степени тоже определять предложения и направления, над которыми мы бы работали", - отмечает эксперт.

Страховые компании присматриваются

Важным вопросом остается взаимодействие со страховыми компаниями, которым предстоит определить свое отношение к использованию технологий искусственного интеллекта при лечении и выработать подходы к возмещению соответствующих затрат.

"Что касается стоимости и тарифов, то оценка экономической стороны должна проводиться параллельно. Такая оценка должна вестись в зависимости от конкретной страны, как и что можно оптимизировать в отдельно взятой стране. Мы все знаем, что лечение раковых заболеваний обходится дорого, потому что часто используются, например, не совсем еще приспособленные препараты, но в случае технологий искусственного интеллекта возможна экономия, потому что они позволяют понять, допустим, что для определенного пациента лекарство не будет эффективным", - сказала исследователь.