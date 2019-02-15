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Что будет с организмом, если спать без подушки 
// фото: открытые источники
08:41, 10 Feb 2019
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На вопрос, что будет, если спать без использования подушки, грамотно способен ответить только эксперт, а именно доктор соответствующей квалификации — врач-ортопед, сомнолог, нейрофизиолог и др.

Исследованиями влияния отсутствия подушки на сон занимались многие отечественные и зарубежные эксперты: Майкл Тетли, Елена Царева, Денис Гросс и др. Все они сошлись в одном: есть случаи, когда отсутствие подушки влияет позитивно на здоровье, а есть случаи "обратного" эффекта, т. е. вреда.

В медицине есть случаи, когда настоятельно рекомендуется спать без использования подушки — на ровной поверхности (матрасе). Так, новорожденному до 1-2 месяцев рекомендуется во время сна ничего не подлаживать под головку, передает Рамблер.

Такой совет позволяет не препятствовать активному формированию отделов позвоночника в этом возрасте. Считается, что позвоночник еще настолько слабый, что достаточно легко поддается искривлению.

Когда спать без подушки плохо?

Начиная с 1 года жизни, этот спальный аксессуар обязательно должен использоваться, иначе при его отсутствии вскоре могут появиться следующие проблемы со здоровьем:

дискомфорт — это один из самых минимальных недостатков отсутствия такой важной принадлежности для сна;

хронический недосып, вялость, снижение концентрации, общий упадок сил (матрас обычно более жесткий, нежели подушка, поэтому он не дает того комфорта во время сна, способствует возникновению большого количества симптомов недомогания, в результате чего — отсутствие нормальной жизнедеятельности);

храп (при положении головы на ровной поверхности в течение длительного времени просвет дыхательных путей меняется, сужается, в результате чего увеличивается риск возникновения храпа);

остеохондроз (ровная постель — провокатор для развития этого недуга, особенно опасно спать без подушки тем, у кого уже есть проблемы со спиной);
ишемический инсульт (заболевание возникает потому, что при отсутствии спального аксессуара положение позвоночника становится неправильным, по артериям не поступает кровь, наступает голодание).

Отсутствие спальной принадлежности также может повлиять на внешность человека. При ровном положении во время сна может появиться не только помятый вид, а и морщины. Медики уверенны, что не только отсутствие аксессуара для сна может спровоцировать появление проблем со здоровьем, а и неправильно подобранная подушка. Она должна быть не слишком мягкой, но и не слишком твердой. Также самыми "полезными" для позвоночника считаются валики для сна или ортопедические подушки, на которых позвоночник располагается в правильном анатомическом положении.




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