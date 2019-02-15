Специалисты из организации Cancer Research UK назвали шесть основных симптомов рака у мужчин, сообщает Daily Express.

"Симптомы рака часто можно перепутать с признаками менее серьезного заболевания, что может привести к игнорированию болезни", − подчеркнула автор статьи Кэтрин Туррилл,передает Корреспондент Так, кровь в моче и фекалиях может указывать на возникновение рака мочевого пузыря или кишечника. В случае обнаружения подобных симптомов необходимо не откладывать поход к врачу.

Также важно следить за изменениями формы груди, выделениями из сосков и раздражением кожи грудной клетки. Указанные явления могут быть признаком рака груди. Этот вид онкологического заболевания редко встречается у мужчин, но исключать его нельзя.

Специалисты посоветовали обратиться к врачу при непрекращающемся кашле, особенно если он сопровождается отхаркиванием крови.