Швейцария предоставит 6 млн евро на выполнение программы "Освоение потенциала миграции в Молдове"

Правительство сегодня одобрило постановление о начале переговоров и утверждения подписания Меморандума о взаимопонимании между Государственной канцелярией Республики Молдова и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству по программе "Освоение потенциала миграции в Республике Молдова", II этап. Общая сумма вклада Швейцарии составляет 6,13 млн евро.

Авторы проекта отметили, что внедрение программы, которая будет осуществляться в течение четырех лет, позволит максимизировать положительное влияние миграции на социально-экономическое развитие Республики Молдова через улучшение институциональной базы и вовлечение диаспоры, передает Молдпрес.

Эти деньги будут использованы на осуществление проекта «Укрепление институциональной основы для миграции и развития в Молдове», реализуемого Бюро по связям с диаспорой, и проекта «Миграция и местное развитие – MiDL», реализуемого Программой развития ООН при поддержке Бюро по связям с диаспорой.