Специалисты выяснили, что люди, которые тратят много времени на дорогу до работы, подвергают свое здоровье опасности. Кроме того, они рискуют психологическим комфортом.
По информации американских ученых, жители самых крупных городов в США иногда проводят в общественном транспорте более 80 минут в день.
Такой образ жизни, по словам медиков, вызывает гипертонию, повышает уровень кортизола, адреналина, а также серьезно увеличивает риск сердечных приступов. Также в общественном транспорте повышается риск заразиться респираторными заболеваниями,передает Рамблер.
Еще одна опасность — малоподвижность. Люди, которые большую часть утра проводят в дороге на работу, наносят серьезный вред своему здоровью, пишет "Утро.ру"
Отметим, что также недавно стало известно, что чаще всего болит у россиян. По словам экспертов, среди болевых синдромов наиболее распространенными являются боль в спине и суставах, а затем головная боль.
Также специалисты добавили, что болевой порог у мужчин и женщин заметно различается, это связано с гормональным фоном и психофизиологией.
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