Ученые провели эксперимент в доме с привидениями

Орхусский университет, Дания, провел эксперимент с участием 280 добровольцев, которые посетили "дом с привидениями" – развлекательный комплекс в датском городе Вайле. Об этом рассказывает Daily Mail.

Участников разделили на две группы. Первой было предложено бороться со своим страхом, второй – поддаться ему. Результаты двух групп резко контрастировали, передает Моя Планета.

Общим было лишь то, что в обеих группах участники стали эмоционально ближе друг к другу. Добровольцы, которым было поручено поддаваться страху, в итоге получили больше удовольствия от квеста, несмотря на то, что были сильнее напуганы. Ученые объясняют это тем, что страх вызывает сильное эмоциональное возбуждение.

Преодолевая смоделированную опасность, не угрожающую жизни, любители острых ощущений наслаждаются эмоциональным напряжением, а не чистым страхом. Таким образом, развлечения, подобные фильмам ужасов, стимулируют эмоции и даже помогают лучше контролировать чувство страха.

Ранее считалось, что к риску склонны люди с особенными дофаминовыми рецепторами: ожидание "дофаминового вознаграждения" стимулирует их совершать рискованные поступки. Исследователи также считают, что важную роль в реагировании на опасные ситуации играет воспитание и влияние сверстников.