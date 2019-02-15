Основатель Virgin Galactic обещает в июле полететь в космос на собственном корабле

Ричард Брэнсон (Richard Branson), основатель и глава Virgin Galactic, заявил о намерении стать первым пассажиром собственного корабля. Напомним, что Virgin Galactic стала первой частной компанией, отправившей человека в космос.

"Я хочу подняться [в космос] к 50-летию посадки на Луну, вот над чем мы работаем", – говорит миллиардер в материале AFP.

Как известно, американская миссия "Аполлон-11" достигла Луны 20 июля 1969 года,передает Вести.

Ранее Брэнсон неоднократно называл предполагаемые даты своего вояжа, но каждый раз старт переносился. Однако с тех пор, как в декабре 2018 года состоялся первый выход корабля Virgin Galactic в космос, эта перспектива стала гораздо реальнее.

"К июлю мы должны будем провести достаточно испытаний", – считает бизнесмен.

Ближайший испытательный старт запланирован уже на 20 февраля 2019 года.

Напомним, что представляет собой подобный полёт. В воздух поднимается специальный самолёт-носитель White Knight Two ("Белый Рыцарь 2"). На высоте 14 километров от него отделяется космический аппарат Unity ("Единство"). Он управляется двумя пилотами и может нести на борту до шести пассажиров.

Корабль на собственных двигателях выходит за пределы атмосферы. Говоря точнее, он пересекает черту, которая считается границей космического пространства по стандартам военно-воздушных сил США (80 километров). Для сравнения: международный стандарт составляет 100 километров, а высота орбиты МКС – 400 километров.

Пробыв на этой высоте несколько минут, Unity возвращается в атмосферу на сверхзвуковой скорости. Он планирует, используя сопротивление воздуха для торможения, и приземляется как самолёт.

В декабрьском полёте на борту были только пилоты, так что Брэнсон станет первым пассажиром на борту корабля.

В то же время миллиардер готов отказаться от красивой даты, если инженеры сочтут это необходимым.

"Мне нужно подождать, пока наша команда скажет, что они на 100% довольны [надёжностью системы]. Я не хочу их подталкивать", – уточняет он.

Такой подход особенно оправдан в связи с тем, что в истории Virgin Galactic была авария с человеческими жертвами. Она заставила инженеров изменить конструкцию корабля.

Если всё пройдёт гладко, Брэнсон планирует начать коммерческие полёты уже к концу 2019 года. К слову, билеты планируется продавать по 250 тысяч долларов США.

Бизнесмен признаётся, что сегодня Virgin Galactic обходится ему в 35 миллионов долларов в месяц.