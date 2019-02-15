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Названа неожиданная причина вымирания животных в Австралии
// фото: CC0 / alexandersr
14:00, 11 Feb 2019
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Ученые обнаружили неожиданную причину вымирания животных в австралийской пустыне. Оно началось после исчезновения коренных племен, сообщает Human Ecology.

В последние годы из Западной пустыни исчезло несколько видов, в том числе кенгуровые крысы. Все они отличались небольшими размерами. Это удивило биологов – по существующей теории, первыми начинают вымирать крупные животные, и только после появления человека, передает mir24.

В данном случае все произошло наоборот. Западная пустыня Австралии была традиционным местом обитания местного племени марту. Они веками охотились на дичь, выжигая небольшие участки местности.

Но в ХХ веке привычный уклад жизни аборигенов стал меняться. С 1930 годов многие начали переезжать в ближайшие миссионерские поселения и скотоводческие ранчо. В 1960-х годах произошла сильная засуха.

После этого в регионе началась программа ядерных испытаний, и все коренное население либо покинуло эти места, либо было вывезено силами правительства. После этого и началась волна вымираний.

Но в 1980-х годах некоторые представители марту вернулись в пустыню, чтобы жить в соответствии со своими традициями. Ученые получили возможность пронаблюдать, как влияние человека отражается на дикой природе.

Парадоксальным образом с появлением охотников в пустыню стали возвращаться животные, которых не видели там десятки лет.

Оказалось, что небольшие охотничьи костры, которые они разводили, были крайне важны для поддержания экосистемы. Они способствовали обновлению растительности. Травы на пепелище росли быстрее и были гораздо более разнообразными, что давало пищу и убежище многим видам животных.

Без людей травоядные страдали от недоедания и становились уязвимы для инвазивных (то есть прибывших из других мест) хищников.

Авторы исследования отметили, что этот опыт можно применить и в других регионах, страдающих от обеднения фауны.




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