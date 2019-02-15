Наблюдения за птицами и животными, помеченными при помощи GPS-маячков, показывают, что более четверти из них гибнет от рук человека, что делает людей одной из главных угроз для выживания всей природы. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Global Ecology and Biogeography.
"Мы все знаем, что человечество негативно влияет на дикую природу, но мы получили первую точную оценку того, насколько сильно. Мы – всего лишь один из 35 тысяч видов позвоночных животных, живущих на суше, однако на нашу долю приходится примерно четверть всех их смертей. И это только прямые смерти, без учета роста городов и прочих проявлений цивилизации", — заявил Джерролд Белант (Jerrold Belant) из Перчейз-колледжа в Нью-Йроке (США).
Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Наиболее значительным считается "великое" Пермское вымирание, когда исчезло более 95% всех живых существ, населявших планету, в том числе причудливых звероящеров, близких родичей предков млекопитающих, и целого ряда морских животных,передает РИА Новости.
Три года назад экологи заявили о том, что сейчас на Земле происходит новое, шестое массовое вымирание животных. По их расчетам, в эпохи, предшествовавшие антропоцену – веку человека, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших в то время видов животных. В XX и XXI веках эта цифра выросла в 114 раз.
Белант и его коллеги оценили "вклад" человечества в этот процесс, используя данные, собранные десятками других экологов в ходе наблюдений за жизнью различных видов млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий, помеченных при помощи автономных GPS-маячков.
В общей сложности, ученым удалось собрать данные по судьбе примерно 120 тысяч различных обитателей суши, в число которых входило примерно три сотни видов теплокровных и холоднокровных животных. Чуть больше 42 тысяч из них погибли за время ведения наблюдений, что позволило экологам оценить роль человека в их смерти.
Как оказалось, почти 12 тысяч из этих смертей были напрямую связаны с человеком, причем больше половины из этих случаев были связаны с браконьерством или прочими нелегальными формами охоты. Лишь в 17% случаев у убийц животных, помеченных маячками, была лицензия на их отстрел, и только 5-10% смертей были связаны с ДТП, антропогенными инфекциями и прочими случайными причинами гибели.
Что самое интересное, доля смертей, связанных с человеком, плавно росла вместе с массой животных – для крупных млекопитающих она была близка к 50%, тогда как для амфибий, детенышей рептилий и мелких птиц она была ниже 10%. Это хорошо сочетается с типичными предпочтениями охотников и браконьеров.
Как подчеркивают исследователи, все эти цифры, скорее всего, представляют собой очень консервативные оценки, так как большая часть наблюдений велась на территории США и Канады, где действуют серьезные ограничения на охоту и где браконьеров регулярно преследуют.
Вдобавок, они не учитывают то, как много представителей дикой природы убивают кошки и прочие домашние животные, инвазивные виды, а также различные пестициды и другие формы токсинов, производимых человеком.
Кроме того, пока не понятно, как массовая охота на разных крупных животных влияет на их эволюцию и приспособленность к окружающей среде. Вполне возможно, что подобный "искусственный отбор" может ускорить их исчезновение в будущем, когда климат планеты изменится еще сильнее, заключают авторы статьи.
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