Ученые: Через сто лет насекомые могут исчезнуть с лица Земли

В течение ближайшего столетия все насекомые могут исчезнуть с лица Земли: каждый год их численность падает приблизительно на 2,5 процента. Текст исследования приводится в журнале Biological Conservation.

Несмотря на то, что насекомые — самые многочисленные из животных, скорость их вымирания в 8 раз превышает тот же показатель у млекопитающих, птиц и рептилий. Однако они просто необходимы для выживания других видов: не только в качестве пищи, но и как опылители растений.

Ученые говорят, что последствия для всей планеты будут катастрофическими. Одна из главных причин вымирания — интенсивное использование пестицидов, а также урбанизация и климатические изменения,передает Рамблер.

— Если не остановить эту тенденцию, человечество столкнется с угрозой выживания. 2,5 процента потерь в год — шокирующая цифра, — заявил The Guardian один из авторов доклада Франциско Санчес-Байо из Университета Сиднея.

Ученые собрали воедино и проанализировали 73 крупных научных исследования на эту тему.

Уже наметились проблемы с популяцией бабочек и мотыльков. К примеру, на фермерских землях в Англии с 2000 по 2009 год их численность упала почти на 60 процентов. Под угрозой находятся и пчелы. Если в 1947 году в США число пчелиных семей достигало 6 миллионов, то сейчас этот показатель на 3,5 миллиона меньше.

— Промышленное, интенсивное сельское хозяйство убивает экосистемы, — уверен Санчес-Байо. Он говорит, что мир должен изменить способы производства продуктов питания. В частности, на органических фермах, где не используется такое количество пестицидов, большого снижения не наблюдается.

Мэтт Шарлоу из благотворительной организации Buglife говорит, что мир действительно должен задуматься о последствиях грядущих экологических проблем. Но по его мнению, роль пестицидов и глобального потепления несколько переоценивается, нужно сосредоточиться и на других факторах, к примеру, световом загрязнении (засвечивании ночного неба искусственными источниками, которое изменяет биоритмы животных).