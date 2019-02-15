Prima Casa стабилизировала рынок недвижимости Молдовы: цены снизились - продажи растут

В Молдове недвижимость стала доступнее, а покупают ее чаще, причем большая часть сделок - покупка новостроек. Об этом пишет Capital.market.md со ссылкой на официальную статистику.

Данные Агентства госуслуг показывают, что количество сделок купли-продажи квартир увеличилось в 2018 на 10,7%.

Рост наблюдается и по сделкам с частными домами. А вот средняя стоимость 1 м2 на квартиры в Кишиневе в январе 2019 снизились по сравнению с декабрем 2018 - с 522 до 520 евро.

Эксперты отмечают, что позитивные изменения на рынке недвижимости обязаны, прежде всего, госпрограмме "PRIMA CASA", а также удешевлению ипотечных кредитов и увеличение доходов населения.

"Сейчас более низкие процентные ставки, программы государственной поддержки и т. д. Увеличение объема ипотечных кредитов связано, помимо других факторов, и с проведением программы "Первый дом", которая предусматривает возможность получения гражданами Республики Молдова, возраст которых составляет от 18 до 45 лет, кредитов на покупку собственного жилья", – пояснил глава НБМ Октавиан Армашу, цитируемый новостным порталом.

По его словам, на 30 ноября 2018 кредиты, предоставленные на покупку/ строительство жилья, составили 3,8 млрд леев или 10,7% кредитного портфеля сектора.

Ранее министр финансов Ион Кику заявил, что в 2019 около 3000-3500 молодых людей станут участниками программы "PRIMA CASA".