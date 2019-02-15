Флотилия зондов НАСА помогла ученым доказать, что на поверхности магнитного щита Земли присутствуют стоячие акустические волны, похожие по структуре на барабанную дробь.Их описание и возможные источники были представлены в журнале Nature Communications.
"Многие наши коллеги уже начали считать, что этих вибраций нет, так как за последние 45 лет мы не нашли свидетельств их существования. Это было отчасти связано с тем, что для их однозначного обнаружения нам была нужна целая флотилия зондов на орбите. Наше открытие доказывает, что эта "барабанная дробь" существует", — заявил Мартин Арчер (Martin Archer) из университета Королевы Марии в Лондоне (Великобритания),передает РИА Новости.
Земля, в отличие от Венеры и ряда других планет Солнечной системы, обладает своим собственным магнитным полем, который вырабатывается в результате движения жидких потоков металла в ее ядре. Это магнитное поле играет роль своеобразного "щита", который отражает космические лучи, заряженные частицы высоких энергий, и защищает Землю от солнечного ветра и выбросов корональной массы на Солнце.
Следами его существования являются так называемые пояса ван Аллена - две области на высотах около 6 тысяч и 58 тысяч километров от поверхности Земли, где находятся большое количество протонов и электронов высоких энергий, "пойманных" магнитным полем Земли и движущихся в своеобразной магнитной ловушке. Они порождают красивые полярные сияния и вызывают радиопомехи во время вспышек на Солнце.
Чуть дальше, на расстоянии в 62 тысячи километров, или 10 радиусов Земли, находится так называемая магнитопауза, невидимая глазу граница между магнитным щитом Земли и открытым космосом, где сила поля резко падает.
Как отмечает Арчер, открытие солнечного ветра, космических лучей и прочих феноменов, постоянно бомбардирующих Землю, заставило ученых задуматься, как их постоянные столкновения с магнитопаузой будут влиять на ее поведение.
Первые расчеты, проведенные теоретиками в начале 1970 годов, показали, что из-за этого на "поверхности" магнитосферы возникнут особые стоячие волны, напоминающие биение барабанов. Благодаря этому граница между магнитным щитом Земли и открытым космосом будет не идеально сферической, а волнообразной.
Физики неоднократно пытались обнаружить эти "складки" и барабанную дробь, однако их поискам мешает то, что каждую секунду магнитопауза сталкивается с огромным числом космических лучей высокой энергии, скоплений солнечной плазмы и других заряженных частиц, не позволяющих однозначно "услышать" эти колебания.
Арчер и его коллеги смогли решить эту задачу благодаря счастливому стечению обстоятельств в относительно недавнем прошлом, анализируя архивные данные, собранные флотилией магнитосферных зондов THEMIS в 2007 году.
В один из первых дней августа, как отмечает ученый, все пять зондов выстроились в идеально ровную линию, ближний конец которой находился рядом с магнитопаузой, а дальний – в глубинах магнитного щита Земли.
В этот же момент времени в нее врезался особенно быстрый и достаточно небольшой выброс плазмы с Солнца, что позволило ученым "увидеть" и услышать то, как вибрирует эта граница, сравнивая данные с каждого спутника THEMIS.
Их частота, сила и скорость движения, как отмечает Арчер, оказалась ровно такой, какой ее предсказывала теория полувековой давности, что подтвердило ее истинность. Сейчас физики пытаются найти еще одно подобное событие, которое бы окончательно закрыло все споры по поводу существования "барабанной дроби" магнитного щита Земли.
Комментарии
- Ученые рассказали, как любят животные
- Ученые:Эффект от горячей ванны сравним с занятием фитнесом
- Ученые обнаружили новый гигантский вид динозавра
- Новый телескоп NASA "проникнет" в прошлое Вселенной
- Под Гренландией нашли новый гигантский кратер
- Ученые подтвердили существование "эффекта бабушки"
- Есть вопрос: можно ли есть упавшие на пол продукты
- Ученые обнаружили почти 2 тыс. неизвестных бактерий в кишечнике человека
- Объяснено таинственное появление воды на Марсе
- Эксперты раскрыли секрет счастливого брака
- Названа новая опасность сладкой и жирной пищи
- На Буюканах вдоль улицы Алба-Юлия установили светодиодное освещение
- В Кафедральный собор Кишинева доставили чудотворную икону "Призри на смирение"
- В Перу произошло сильное землетрясение
- Людмилу Козловскую вызвали на слушания в ПБОПОД
- Плахотнюк: В отличии от остальных, мы точно знаем, что и как нужно делать
- Чеботарь: если оппозиция придёт к власти, страна вернется к политическому хаосу и нестабильности
- ДТП в Унгенах: пьяный пешеход врезался в полицейскую машину
- Медвежата ворвались в дом и обчистили холодильник
- Почему все женщины не могут жить без "печальки"
- Додон купил освобождение молдавских пленных за счёт 20 млн долларов, полученных от русских на избирательную кампанию
- Додону готовят судьбу Усатого? Что на самом деле ждет Партию социалистов
- Опасные заболевания, которыми могут заразить домашние животные
- Владимир Воронин жестко раскритиковал миграционную амнистию
- Усатый обвиняет Додона: он ставит палки в колеса МИДу, который планирует сегодня привести домой молдавских пленных
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возрастет вероятность отравления. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
ava.md