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Какой вред наносит Wi-Fi организму человека 
// фото: Fiteria
16:07, 12 Feb 2019
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Сегодня невозможно представить свою жизнь без интернета, так как один из основных способов связи с окружающим миром и получения важной информации. Не секрет, что любые приборы излучают негативные радиоволны. В данной статье мы разберемся, какой наносит вред Wi-Fi организму человека.

Опасное влияние роутера: какие сбои в организме происходят

Ученые доказали, что излучение незначительно, но оно накапливается, а это уже провоцирует серьезные нарушения в работе органов.
Задумайтесь, ведь роутер окружает нас везде: дома, на работе, в развлекательных заведениях. По сути, мы контактируем с его излучениями сутками. Если не минимизировать негативное влияние радиоволн, можно столкнуться со следующими рисками,передает Рамблер.

Работа головного мозга

Первым делом негативному влиянию подвержены сосуды головного мозга. Особенно над этим вопросом необходимо задуматься спортсменам, так как выполняя любую физическую нагрузку, важно достаточное поступление кислорода. Излучения WI-Fi роутера могут вызвать повышение внутричерепного давления, образование тромбов, а это может спровоцировать возникновение серьезные патологий.

Нервная система

Частое использование техники, излучающей радиоволны, вызывает апатию, сонливость, ухудшает работоспособность. Люди, подверженные такому негативному влиянию, тяжело справляются с физической нагрузкой. Это касается и категории спортсменов, от которых требуется большая выдержка и целеустремленность.

Мужское здоровье

Ученые доказали, что под влиянием WI-Fi роутера погибает более 20% жизнеспособных клеток! Кроме того, снижается и потенция, поэтому эксперты рекомендует стараться минимизировать нахождение в определенном радиусе приборов с радиоизлучением.

Здоровье ребенка

Детский организм — слабая мишень для излучений. Появляется риск развития лейкоза крови и развитии патологических нарушений. Это касается и взрослых с очень слабой иммунной системой. Многие гематологи советуют беременным девушкам находиться как можно дальше от приборов, поддерживающих функцию WI-Fi  Конечно, полностью оградить себя от технологий современного мира невозможно, но задуматься о том, как защитить себя стоит. Больше проводите время на свежем воздухе! Не спите в комнатах, где находятся приборы с излучением. Кроме того, не забывайте, что компьютер, телефон, планшет — тоже опасные для здоровья устройства. Старайтесь минимизировать контакт с ними. Будьте здоровы! 




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