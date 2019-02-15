Ученые выяснили, какие секреты больше всего беспокоят людей

Почти у каждого человека есть скелеты в шкафу. Но что заставляет нас думать о своих секретах снова и снова?

Согласно недавнему исследованию, люди, чувствующие стыд из-за своих тайн, а не вину, с большей вероятностью будут поглощены мыслями о том, что они скрывают,передает Вести.ru.

Ведущий автор работы Майкл Слепян (Michael L. Slepian) и его коллеги из Колумбийского университета пригласили принять участие в исследовании 1000 человек.

Им задали ряд вопросов, которые касались секретов и чувств, вызванных ими. Специалисты хотели выяснить, какое чувство тревожит испытуемых (стыд или вина) и как сильно оно их беспокоит.

Кроме того, учёные выяснили, как часто люди думали о своих секретах за прошедший месяц.

В результате специалисты узнали, что участники работы скрывали почти 6000 секретов.

Как объясняет Слепян, они сфокусировались на оценке стыда и вины, поскольку это наиболее изученные эмоции самосознания.

Оказалось, что испытуемые, сообщавшие о чувстве стыда, думали о секретах значительно чаще в сравнении с людьми, испытывающими чувство вины или не ощущающими эти чувства вовсе.

"Почти у всех есть свои секреты, и они могут негативным образом сказываться на состоянии человека, его отношениях [с близкими] и здоровье в целом. То, как подобные секреты приносят вред, сильно недооценивалось," – считает Слепян.

Когда человек стыдится, он ощущает себя ничтожным, никчёмным или даже бессильным, а чувство вины вызывает раскаяние или сожаление.

По словам Слепяна, секреты, связанные с психическим здоровьем, травматическим опытом в прошлом или неудовлетворённостью внешним видом, как правило, вызывают больше стыда. Чувство вины чаще всего возникает из-за причинения вреда другого человеку, лжи и того, что человек не оправдал чьего-либо доверия.

Как отмечает Слепян, чувство сожаления не заставляет постоянно думать о секрете, в отличие от чувства бессилия.

Авторы работы считают, что люди не должны быть очень строги к себе, когда думают о скелетах в шкафу.

"Если секрет кажется обременительным, постарайтесь не принимать его близко к сердцу. Нужно признать, что это отражается на вашем поведении, и вы можете это изменить", – объясняет автор работы.

Слепян заключает, что чувство вины заставляет людей думать о том, что делать дальше, "поэтому переход от стыда к вине должен помочь людям лучше справляться со своими тайнами и двигаться вперёд".

Научная статья по итогам работы представлена в издании Emotion.

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