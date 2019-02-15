Ежегодно производится огромное количество пластика, но, к сожалению, лишь небольшая его часть отправляется на переработку. Специалисты из разных стран пытаются найти способы преобразовать вездесущие отходы во что-то ценное, например, новые пластмассы или топливо.
Недавно учёные из Университета Пердью, США, придумали новую технологию, с помощью которой можно превратить пластиковые отходы в топливо и другие продукты,передает Вести.
Руководитель исследовательской группы Линда Ван (Linda Wang) захотела создать подобную технологию после прочтения новостей о загрязнении пластиком океанов, грунтовых вод и остальной окружающей среды.
Из всех пластмасс, произведённых за последние 65 лет (8,3 миллиарда тонн), около 12 процентов были сожжены и только 9 процентов были переработаны. Остальные 79 процентов оказались на свалках или в океане.
Эксперты прогнозируют, что к 2050 году в океанах будет содержаться больше пластиковых отходов, чем рыбы, если мусор будет по-прежнему сбрасываться в водоёмы.
Поиск новых методов переработки отходов – один из способов решения проблемы. И ранее учёные предложили, как можно превращать "бессмертный" пластик в жидкое топливо.
На этот раз американские учёные сосредоточились на распространённом типе пластмасс под названием полиолефины. Они широко используются для промышленного производства различных плёнок и волокон. Согласно исследованиям, полипропилен составляет около 23 процентов из пяти миллиардов тонн пластиковых отходов, которые были выброшены на свалки и в окружающую среду.
Исследовательская группа применила селективную экстракцию и метод под названием гидротермальное сжижение (hydrothermal liquefaction). Речь идёт о процессе нагрева материалов до умеренных температур под высоким давлением с целью преобразования их в нефтепродукт.
В данном случае гранулы полиолефина расплавляются, а затем растворяются в сверхкритической жидкости.
Как только пластмасса преобразована в нафту (смесь углеводородов), её можно использовать как исходное сырьё для создания другой химической продукции.
Как сообщается в пресс-релизе работы, новая технология может преобразовать более 90 процентов полиолефиновых отходов в различные продукты, включая полимеры, нафту, топливо или мономеры.
Собственно, команде удалось преобразовать 91 процент полиолефина в нефтепродукт, состоящий из парафинов, циклических соединений, ароматических углеводородов и олефинов, непредельных углеводородов, которые служат основной для полиолефинов.
"Наша технология переработки потенциально способна увеличить прибыль перерабатывающей промышленности и сократить количество пластиковых отходов во всём мире", – считает Ван.
Авторы работы отмечают, что их способ переработки открывает целый ряд возможностей. Полученную продукцию можно впоследствии преобразовать в смеси, которые могут служить основой для топлива (автомобильного бензина или дизельного топлива) или сырьём для производства других веществ (к примеру, растворителей).
По оценкам команды, горючее, получаемое из полиолефина, сможет ежегодно удовлетворять примерно четыре процента от мирового спроса на бензин и дизельное топливо.
С этой целью исследователи объединились с топливной лабораторией возобновляемой энергии при Университете Пердью, чтобы попытаться оптимизировать процесс преобразования. Их цель – получить высококачественное топливо.
Руководитель группы надеется, что их технология будет стимулировать перерабатывающую промышленность, чтобы уменьшить быстро растущее количество пластиковых отходов.
Научная статья по итогам исследования представлена в научном издании ACS Sustainable Chemistry and Engineering.
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