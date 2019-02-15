Ученые объяснили, чем полезен сон для больных людей

Сон способствует укреплению иммунитета и препятствует возникновению стресса и депрессии.

Исследование показало, что сон может укрепить иммунную систему, сделав лейкоциты более активными в противостоянии инфекциям. Об этом отмечается в издании Journal of Experimental Medicine, пишет The Daily Mail.

"Сон повышает эффективность работы Т-клеток и их реакцию на различные угрозы", - отмечает Лючиана Беседовски, представитель Тюбингенского университета в Германии,передает Корреспондент.

Когда человек бодрствует, в его организме появляется больше гормонов стресса, таких как адреналин, которые, как обнаружили исследователи, замедляют работу иммунной системы.

Все животные обладают двумя типами сигналов - одни заставляют организм спать, а другие наоборот - препятствуют этому. Именно они формируют естественные колебания, когда днем люди бодрствуют, а ночью - спят. Однако нарушение этих процессов может быть разрушительным.

Исследования показывают, что люди с проблемами сна могут в конечном итоге получить ослабленную иммунную систему и подвергнуть себя большему риску хронического стресса и депрессии.

По словам экспертов, эти процессы, в свою очередь, могут способствовать появлению различных заболеваний, вплоть до раковых опухолей.