Ученые выяснили, как змеи лишились конечностей

Пресмыкающиеся потеряли в процессе эволюции некоторые свои гены из-за вырожденных зрительных систем.

Немецкие ученые узнали, как змеи в процессе эволюции лишились своих конечностей, пишет Nature Communications.



По словам исследователей из Института молекулярной клеточной биологии и генетики имени Макса Планка в Дрездене это произошло из-за деградации глаз, гены рептилий потеряли способность кодировать белки. Ученые изучили геномы около 30 змей и обнаружили набор CRE, мутация которого могла как раз привести к утрате конечностей,передает Корреспондент.



Те млекопитающие, у которых деградировавшая зрительная система, выделяют из геномов определенные гены – как правило связанные с образованием хрусталика и фоторецепторных клеток в глазах.



Специалисты сравнили геномы змей с различными рептилиями и позвоночными. CRE оказался лишь одним из регуляторных элементов для одного из нескольких генов, которые контролируют формирование конечностей.



Напомним, в прошлом году в Индонезии гигантский питон проглотил женщину, а в Австралии питон съел домашнего кота.