Юрист назвал мошенничеством продажу участков Луны в интернете

Любые продажи частными компаниями участков лунной поверхности являются аферой, они незаконны, объяснил РИА Новости профессор Института права Университета Небраски-Линкольна (University of Nebraska-Lincoln, College of Law) Франс Фон Дер Данк.

В интернете действительно можно купить участок поверхности на Луне или другой планете. Одна из таких американских компаний, предлагающая подобный "товар", заверяет, что является "единственным законным продавцом участков на Луне и других планетах Солнечной системы". Купить себе кусочек естественного спутника Земли можно за 24,99 доллара за акр (0,4 гектара), максимальный размер участка – 20 акров (8 гектаров) обойдется в 499,8 доллара,передает РИА Новости.

"Я бы назвал это мошенничеством, но следующий вопрос заключается в том, насколько "покупатели" таких "прав на недвижимость" могут искренне заявлять, что их обманули, когда даже толика здравого смысла должна говорить им о том, что это правообладание не имеет под собой каких-либо реальных прав собственности", - сказал юрист.

По его оценке, такие предприятия, "очевидно, незаконны, поскольку у США нет прав территориальной собственности ни над какой частью Луны или другого космического тела".

Говоря в целом о ситуации в области космического права, юрист согласен с мнением о необходимости обучения молодых специалистов по этому направлению. "Думаю, нам нужны молодые юристы уже хотя бы для того, чтобы привнести новые идеи и подходы к решениям. Я также должен сказать, что вижу значительное число специалистов сегодня, которые недостаточно осведомлены о технологических и научных реалиях космического права и о новых разработках в этой области", - отметил профессор юриспруденции, который специализируется на космическом праве.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" и Российская академия наук заявили о необходимости начать подготовку специалистов по космическому праву для отстаивания интересов РФ в случае появления территориальных споров при освоении Луны. Как пояснил экс-директор Института космических технологий РУДН Геннадий Райкунов, необходимость в подготовке юристов по космическому праву связана с возникшими в последние годы притязаниями иностранных компаний на присвоение себе территорий и полезных ископаемых на Луне.