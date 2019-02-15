Объяснено загадочное появление Стоунхенджа

Ученые Гетеборгского университета в Швеции выяснили, что мегалиты, к которым относится Стоунхендж, могла построить древняя культура, изначально жившая на территории Бретани — исторической области на северо-западе Франции. Каменные сооружения были воздвигнуты ими семь тысяч лет назад по всей Европе. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По мнению исследователей, первые мегалиты были построены во Франции, после чего похожие постройки стали возникать по всей Европе, вдоль побережья Средиземного моря и Атлантического океана, в течение следующей тысячи лет. Это подтверждают результаты радиоуглеродных анализов, проведенных у двух тысяч исторических памятников,передает lenta.

Хотя древние французы, возможно, не являются непосредственными создателями Стоунхенджа, они могли вдохновить другие племена воздвигнуть его. Если это подтвердится, то первобытные общества, подобные им, должны были быть более технически продвинутыми, чем считалось ранее. Авторы исследования считают, что им удалось опровергнуть альтернативные версии, согласно которым строителями мегалитов могли быть выходцы из Азии или каменные сооружения воздвигались независимо друг от друга.

Стоунхендж, расположенный в британском Уилтшире, построен около 2500 лет до нашей эры. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн. Истинное предназначение комплекса до сих пор неизвестно, хотя предполагается, что его использовали в ритуальных целях и при астрономических наблюдениях.