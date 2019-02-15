Эксперты раскрыли секрет счастливого брака

Американские ученые установили, что секрет удачного брака может быть заложен в генах человека, пишет The Telegraph.

Как отмечается, окситоцин называют "гормоном любви" из-за его участия в формировании разного рода привязанностей, но разные версии гена OXTR могут менять способ высвобождения и регулирования гормона, из-за чего некоторым людям находить привязанность и заботу труднее, чем другим, передает Рамблер .

В рамках исследования ученые изучили влияние различных вариантов гена рецептора окситоцина (OXTR) на супружеские пары. Для этого они попросили 79 пар оценить, насколько сильна была поддержка партнера в трудные периоды их жизни. После этого они взяли у них образцы слюны, чтобы выяснить, какой вариант OXTR они несут.

"Исследование доказало, что различия в специфических генах, связанных с функционированием окситоцина, влияют на общее качество брака",

— цитирует издание профессора психологии Ричарда Маттсона.

Специалисты рассчитывают, что исследование получит продолжение для более пристального изучения роли генов во влиянии на отношения и брак.