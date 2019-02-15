Граждане Молдовы все чаще пользуются банковскими картами

Граждане Молдовы все чаще пользуются банковскими картами. Согласно отчету Национального банка, в прошлом году было проведено более 50 миллионов подобных операций. Это на 10 миллионов больше, чем в 2017. Кроме того, было выдано свыше 610 тысяч банковских карт. Примерно на 50 тысяч больше, чем в 2017.

Отмечается, что большинство владельцев карт предпочитают снимать денежные средства со счета и расплачиваться наличными. В прошлом году банкоматы выдали около 45 миллиардов леев. На пять больше, чем в 2017. А посредством банковских карт оплатили товаров и услуг на общую сумму свыше семи миллиардов леев.

И за границей наши соотечественники чаще производят оплату с карт. В 2018 году они сняли сумму, эквивалентную почти 700-ам миллионам леев. А оплатили с карт товаров и услуг на сумму более пяти миллиардов леев.

В отчете НБМ также говорится, что иностранные туристы, посетившие нашу страну, обналичили в банкоматах, а также оплатили банковскими картами товаров и услуг на сумму свыше семи миллиардов леев.

В Молдове в обращении находится один миллион 936 тысяч банковских карт и действуют 1138 банкоматов.





