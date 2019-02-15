Объяснено таинственное появление воды на Марсе

Ученые Аризонского университета (США) пришли к выводу, что Марс является геологически активной планетой и под его поверхностью находятся магматические камеры. Этим объясняется существование жидкой воды под южной ледяной шапкой Красной планеты. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи допустили, что обнаружение жидкой воды под ледяной коркой на южном полюсе Марса не было ошибочным. Исходя из этого, специалисты рассмотрели, какие условия необходимы для пребывания воды в жидком состоянии в течение продолжительного времени,передает lenta.

Согласно одному из вариантов, из недр планеты приходит тепло, способствующее таянию льда. Другая версия предполагает, что лед содержит достаточное количество соли, понижающее точку плавления.

Однако результаты моделирования показали, что соль не способна в одиночку вызывать появление большого количества воды. Поэтому ученые полагают, что существует источник тепла в виде магматической камеры.

Расплавленные породы поднимались к поверхности Марса около 300 тысяч лет назад, однако поток не был достаточно мощным, чтобы пробить кору. Вместо этого магма накопилась в пустотах, и ее медленное остывание способствовало выходу тепла к основанию ледяного щита. Этот процесс происходит до сих пор.

В 2012-2015 годах ученые просканировали радаром MARSIS южную полярную шапку Planum Australe. Они получили 29 профилей, которые указывали на существование воды, находящейся под слоем льда на глубине 1,5 километра. Тогда исследователи предположили, что ее жидкое состояние обусловлено большой концентрацией растворенных минеральных веществ и давлением льда.